Huit PME tunisiennes sur dix font preuve de résilience après la pandémie de Covid

Quatre-vingts petites et moyennes entreprises (PME) sur un total de 100 bénéficiaires du programme de coopération tuniso-allemand «PME Business Training and Coaching Loop» ont réussi à améliorer leur rentabilité et à surmonter les difficultés qu’elles ont rencontrées après la pandémie du Covid-19.

C’est ce qu’a indiqué la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Fatma Chiboub Thabet, qui s’exprimait en marge de la cérémonie de remise des certificats aux entreprises bénéficiaires, à Hammamet, mercredi 22 mai 2024, au terme d’une première évaluation du projet.

La ministre a indiqué que ce programme, d’une durée de neuf mois, a permis d’apporter des conseils techniques et un accompagnement à 100 PME opérant dans les secteurs du textile, de l’habillement, de l’agroalimentaire, de l’électricité et des services dans diverses régions du pays.

Le projet, qui a pris en compte les caractéristiques spécifiques de chaque entreprise, a contribué à renforcer les compétences des entreprises bénéficiaires, dirigées par de jeunes entrepreneurs.

Cela a été réalisé grâce à l’introduction de mécanismes et de méthodes de gestion innovantes, ainsi qu’à une meilleure gestion des ressources humaines pour stimuler les exportations et le marketing numérique, a-t-elle souligné.

D’après Tap.