Kébili : Un étranger et un Tunisien arrêtés pour trafic de stupéfiants

La garde nationale de Rjim Maatoug (Kébili) a arrêté un étranger et un Tunisien pour trafic de stupéfiants et qui étaient en possession de plus de 2300 comprimés de Prégabaline.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué publié mercredi 22 mai 2024, en précisant que l’enquête a été menée par les unités spécialisées dans la lutte contre le trafic de drogue, sur la base d’informations et d’investigations.

Les deux dealers ont été arrêtés et les agents ont saisi une moto utilisée pour leur trafic ainsi que les comprimés de Prégabaline (médicament initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques et dont l’usage est détourné par les consommateurs de drogue), qu’ils comptaient revendre dans la région.

Sur ordre du ministère public, ils ont été placés en détention et l’enquête se poursuit.

Y. N.