Tunisie : 100 MDT pour développer des projets agricoles au Kef  

Un accord de financement de 10 millions de dinars koweïtiens (100 millions de dinars tunisiens, MDT) a été signé mercredi 22 mai 2024 entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) pour réaliser un projet de développement agricole intégré dans le bassin de Oued Tessa, à El-Kef (nord-ouest de la Tunisie).

L’accord a été signé par le ministre de l’Economie et du Plan Feryel Ouerghi Sebai et le directeur général/président du conseil d’administration du Fades Bader Mohammad Al-Saad, en marge des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes tenues au Caire les 21 et 22 mai.

Le projet comprend plusieurs volets, précise le ministère dans un communiqué, portant notamment sur la protection des terres agricoles contre l’érosion, l’hydraulique agricole, la protection des plaines contre les inondations, l’aménagement forestier et des pistes agricoles, l’adduction d’eau potable, le développement des systèmes de chaînes de valeur, et des projets agricoles à petite échelle générateurs de revenus durables.

Al-Saad a déclaré que le fonds souhaite poursuivre cette coopération constructive et examiner les projets de développement prioritaires qui nécessitent un soutien financier et technique.

Ouerghi Sebai, qui a assisté à la séance d’ouverture des assemblées annuelles, a également participé aux réunions des conseils des gouverneurs d’institutions telles que le Fades, la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l’exportation, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), ainsi que le Conseil des actionnaires de l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole présidé par la Tunisie sur proposition et approbation de tous les membres.

Au cours des entretiens bilatéraux avec les présidents de ces autorités, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment les moyens d’intensifier la coopération, à la lumière des défis liés au changement climatique et à son impact sur la sécurité alimentaire et les ressources en eau et énergie.

La ministre a également rencontré la ministre égyptienne de la Planification et du Développement économique, Hala Helmy El-Said, ainsi que la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Machat.

Les entretiens ont porté sur le potentiel et les opportunités dans les deux pays pour accélérer la coopération et le partenariat dans le secteur privé. Une invitation a été adressée aux ministres égyptiens pour assister à la 21e édition du Tunisian Investment Forum (TIF), qui se tiendra les 12 et 13 juin à Tunis. Ce serait une opportunité pour les opérateurs économiques égyptiens, a-t-elle déclaré, de mieux se familiariser avec les opportunités disponibles pour établir des partenariats fructueux qui servent les intérêts des deux pays.

Le ministre a eu également une réunion, en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Caire, avec des membres de la Chambre de commerce égyptienne et plusieurs opérateurs économiques dans un large éventail de secteurs.

La promotion des opportunités d’investissement et de partenariat ainsi que les réformes introduites par le gouvernement tunisien pour améliorer davantage le climat des affaires et de l’investissement ont été au centre des discussions.

Avec Tap.