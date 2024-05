La Tunisie célèbre la Journée de l’Afrique : Unir les efforts pour relever les défis communs

La Tunisie célèbre avec les peuples et pays du continent africain la « Journée de l’Afrique », qui marque l’anniversaire de la création de la première organisation d’action commune africaine, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), le 25 mai 1963, qui a incarné l’esprit de solidarité africaine et le sens de l’unité, de la communauté de destin et de l’identité africaine chez les dirigeants et les responsables du continent, conformément à la volonté de nos pays et aux aspirations de nos peuples.

A cette occasion, la Tunisie réaffirme sa fierté d’être l’un des pays fondateurs de notre organisation régionale et sa détermination à continuer à œuvrer activement au développement des relations de coopération et de solidarité entre les pays de notre continent, tant au niveau bilatéral que multilatéral, conformément à la place privilégiée qu’occupe le continent africain parmi les priorités de la diplomatie tunisienne.

La célébration de la Journée de l’Afrique de cette année coïncide avec l’adoption par l’Union africaine du slogan « Une éducation africaine adaptée au 21ème siècle ; construire des systèmes éducatifs incomparables et élargir l’accès à une éducation tout au long de la vie, de qualité et pertinente en Afrique ». C’est l’occasion de souligner l’importance qu’accorde la Tunisie au secteur de l’éducation depuis le huitième siècle, par l’adoption de plusieurs réformes telles que l’enseignement gratuit et obligatoire et en érigeant le droit à l’éducation en droit constitutionnel tel qu’énoncé dans l’article 44 de la Constitution de la République Tunisienne.

La Tunisie appelle les peuples du continent à redoubler d’efforts pour capitaliser les acquis réalisés au niveau continental, à l’instar de l’entrée en vigueur de l’Accord de Libre-échange Continental Africain. La Tunisie appelle également à l’esprit de coopération, d’intégration et de persévérance pour œuvrer d’une seule voix indépendante africaine à la promotion du continent et de ses intérêts conformément à la vision adoptée par les institutions de l’UA.

La Tunisie souligne également l’importance d’intensifier la consultation, la coordination et la coopération entre les gouvernements des pays africains et les organisations internationales concernées afin d’unir les efforts pour relever les défis communs auxquels le continent est confronté, tels que la lutte contre le terrorisme, le changement climatique et la migration irrégulière.

Rappelant les efforts des pères fondateurs pour soutenir les mouvements de libération nationale et résister à la tyrannie, la Tunisie a toujours mis l’accent sur la juste cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement de son État sur tous les territoires occupés, au même titre qu’elle a défendu l’indépendance de tous les pays africains frères.

Communiqué MAE