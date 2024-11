MAE : À propos de la réunion entre Mohamed Ali Nafti et les ambassadeurs de l’UE

Dans le cadre des réunions périodiques avec les ambassadeurs accrédités en Tunisie, Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a rencontré le 18 novembre 2024, les Ambassadeurs des pays de l’Union européenne à la résidence de l’ambassadeur de Hongrie, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’UE.

Lors de cette rencontre, l’état du partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Union européenne a été abordé, ainsi que les moyens de le renforcer dans tous les domaines, dans le but de traduire la profondeur des liens historiques qui existent entre les deux parties, au service des intérêts communs et en perspective de la célébration, en 2025, du 30ème anniversaire de la conclusion de l’Accord d’Association.

Le Ministre a souligné l’importance de consolider davantage l’appui à ce partenariat multidimensionnel afin de relever l’ensemble des défis actuels, notamment économiques, dans un cadre qui garantit l’indépendance de la décision et des politiques nationales et le respect des choix économiques sur la base d’une approche gagnant-gagnant.

À cette occasion, le Ministre a souligné la nécessité de gérer la thématique migratoire selon une approche humaine et globale, donnant la priorité au traitement des causes profondes de la migration irrégulière dans un esprit de responsabilité partagée, de développement solidaire et de respect de la dignité humaine, favorisant le renforcement des programmes de retour volontaire des migrants en situation irrégulière en Tunisie vers leurs pays d’origine, et facilitant, de surcroît, la mobilité entre les deux rives de la Méditerranée ce qui offrirait des opportunités pour renforcer le partenariat tuniso-européen dans divers domaines, essentiellement l’enseignement supérieur, la culture, l’économie et l’éducation.

Cette rencontre a été une opportunité au Ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, et les Ambassadeurs européens d’échanger les vues concernant les développements régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Ainsi, le Ministre a rappelé l’attachement de la Tunisie à la légitimité internationale, son soutien aux causes justes, en particulier la question palestinienne, et la situation au Liban, nécessitant une action internationale effective pour imposer un cessez-le-feu immédiat face aux attaques continues contre les peuples palestinien et libanais.

Communiqué