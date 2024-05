Borhen Bssais et Mourad Zeghidi visés par une enquête pour enrichissement illicite

Le ministère public a autorisé l’ouverture d’une enquête concernant des soupçons d’enrichissement illicite et blanchiment d’argent visant les deux journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais.

Cette enquête a été ouverte sur la base « de sérieuses informations » concernant l’implication des deux journalistes dans des infractions financières, affirme le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, cité par IFM.

Mohamed Zitouna a ajouté que ces infractions seraient liées à leurs sources de financement, leur placement et la possession illégale d’actions et de propriétés dans des entreprises.

La brigade chargée de la lutte contre les crimes financiers a été chargée par le Parquet de mener l’enquête et les expertises nécessaires, a ajouté la même source.

Rappelons que Borhen Bssais et Mourad Zeghidi sont en détention et ont été condamnés, mercredi dernier, à deux peines de 6 mois chacun (soit un an ferme) pour diffamation et atteinte à autrui via les réseaux sociaux et via des déclarations, et ce, sur la base du décret 54.

Y. N.