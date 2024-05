Adolfo Urso : «La Tunisie est un partenaire stratégique de l’Italie»

«La Tunisie représente un partenaire stratégique pour l’Italie dans de nombreux secteurs industriels, comme en témoigne la présence stable et nombreuse de près de 1000 entreprises italiennes sur le territoire tunisien».

C’est ce qu’a déclaré le ministre italien de l’Entreprise et du Made in Italy, Adolfo Urso, en mission à Tunis dans le cadre du développement du Plan Mattei, soulignant que «pour cette raison, la réunion d’aujourd’hui [lundi 27 mai 2024] à Tunis avec le monde des affaires italien était fondamentale pour discuter des opportunités de renforcement de la coopération avec la Tunisie», a-t-il ajouté.

«Dans le même contexte, j’ai eu le plaisir de rencontrer Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), pour explorer le potentiel et les perspectives de synergies entre les systèmes d’affaires italien et tunisien», a souligné Urso.