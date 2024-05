Appui japonais à l’entretien des ponts en Tunisie

Le procès-verbal pour le lancement du projet de développement d’un système d’entretien des ponts a été signé aujourd’hui, mercredi 29 mai 2024 à Tunis, entre l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et le ministère de l’Equipement et de l’Habitat (MEH).

Etaient présents à la cérémonie, Slah Zouari, directeur général des Ponts et chaussées (DGPC) et Miyata Mayumi, représentante résidente de la Jica en Tunisie.

Ce projet fera bénéficier le côté tunisien de la technologie et du savoir-faire japonais, à travers le renforcement des capacités pour la mise en place d’une base de données et d’un système performant de suivi et d’aide à la prise de décision.

Ce système sera utilisé pour la programmation et l’exécution des opérations d’entretien et de réparation des ponts qui sont directement gérés par la DGPC et ses différentes directions régionales, notamment le pont Rades-La Goulette, l’un des plus grands projets d’infrastructure financés par la Jica en Tunisie.

Avec la signature de ce procès-verbal, la Jica peut désormais procéder au recrutement d’une équipe multidisciplinaire d’experts japonais qui vont travailler pendant environ trois ans avec leurs homologues de la DGPC en leur faisant bénéficier du transfert d’expertise.

Cette assistance technique comprendra également des formations en Tunisie et au Japon sur des thèmes liés au projet, en plus de la fourniture des équipements nécessaires pour la réussite des activités prévues.