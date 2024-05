Appui italien au programme de l’Ecole de la deuxième chance en Tunisie  

L’Agence italienne de coopération au développement (AICS) et l’Unicef ont signé, mercredi 29 mai 2024 à Tunis, un accord de partenariat visant à soutenir les systèmes d’éducation et de formation des adolescents tunisiens qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation (Neet).

Aux termes de cet accord, l’AICS injectera 3,5 millions d’euros de soutien financier au programme de l’École de la deuxième chance géré par l’Unicef en partenariat avec les ministères de l’Éducation, des Affaires sociales, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le nouveau financement du programme de l’École de la deuxième chance permettra à 9 000 adolescents de recevoir un soutien et des conseils pour réintégrer l’éducation, la formation ou l’emploi, a indiqué l’Unicef dans un communiqué.

L’École de la deuxième chance a pour mission d’accueillir, d’orienter, de réadapter et d’accompagner les jeunes âgés de 12 à 18 ans ayant abandonné l’école sans avoir obtenu un certificat scolaire concluant une étape scolaire ou un diplôme de formation professionnelle.

Il leur permet de poursuivre leurs études dans des établissements d’enseignement affiliés au ministère de l’Éducation, d’intégrer le système de formation professionnelle ou de préparer leur intégration sur le marché du travail.

L’École de la deuxième chance de Bab El-Khadra, à Tunis, a été inaugurée le 6 avril 2021. Une école similaire a ouvert à Kairouan le 15 janvier 2024.

Une étude de l’Office des Nations Unies à Tunis, de l’Organisation internationale du travail et du Programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie, publiée en septembre 2023, a révélé qu’un quart des jeunes ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi.

On sait aussi que plus de 70 000 élèves abandonnent les études chaque année en Tunisie, soit 300 décrocheurs par jour, et qui se retrouvent dans la rue sans aucune qualification professionnelle les habilitant à entrer dans le monde du travail.

I. B. (avec Tap).