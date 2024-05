La Tunisie appelée à mettre fin aux poursuites pour délits d’expression

Dans le communiqué traduit ci-dessous, publié ce jeudi 30 mai 2024 à Beyrouth, les organisations Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) dénoncent l’intensification de la répression contre les médias et la liberté d’expression en Tunisie et appellent les autorités à «libérer les détenus et mettre fin aux poursuites pour délits d’expression».

Les autorités tunisiennes ont intensifié leur répression contre les médias et la liberté d’expression ces dernières semaines, condamnant deux journalistes et un fondateur de médias à des peines de prison, arrêtant une autre personnalité des médias et intimidant les médias privés, ont déclaré aujourd’hui Amnesty International et Human Rights Watch. Les autorités devraient immédiatement libérer les personnes détenues et abandonner toutes les poursuites pour expression protégée par le droit international des droits humains.

À l’approche de la première élection présidentielle en Tunisie depuis la prise de pouvoir du président Kaïs Saïed en juillet 2021, qui devrait avoir lieu à l’automne, les autorités tunisiennes ont intensifié leur répression de la liberté d’expression en vertu du décret-loi 2022-54 sur la cybercriminalité ainsi que d’autres lois archaïques. Simultanément, ils ont réprimé les groupes de la société civile, en particulier ceux qui défendent les droits des migrants et des réfugiés dans le contexte de l’accord migratoire européen, conduisant à un rétrécissement sans précédent de l’espace civique depuis la révolution de 2011.

«En s’attaquant aux journalistes et à d’autres personnalités des médias, le gouvernement de Saïed s’apprête à enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l’espace civique tunisien», a déclaré Lama Fakih, directeur de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. «Après avoir fragilisé le système judiciaire, emprisonné plusieurs dizaines d’opposants et de critiques et attaqué les organisations de la société civile, Saïed s’en prend désormais aux médias», ajoute-t-elle.

Au moins 40 personnes restent arbitrairement détenues

«Les autorités tunisiennes annihilent méthodiquement les derniers acquis de la révolution de 2011 : la liberté d’expression et la liberté de la presse», a déclaré Heba Morayef, directrice d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. «Avant les élections, le gouvernement devrait veiller à ce que tous les Tunisiens puissent exprimer librement leurs opinions sans crainte de représailles, et à ce que les médias indépendants puissent réaliser leurs reportages sans harcèlement ni intimidation et diffuser des débats ouverts», ajoute-t-elle.

Selon le décompte de Human Rights Watch et d’Amnesty International, plus de 70 personnes, dont des opposants politiques, des avocats, des journalistes, des militants, des défenseurs des droits humains et des utilisateurs des réseaux sociaux, ont fait l’objet de poursuites arbitraires depuis fin 2022. Au moins 40 restent arbitrairement détenues en mai 2024, la plupart d’entre eux étant détenus dans le cadre de l’exercice de leurs droits internationalement protégés.

Le 22 mai, le tribunal de première instance de Tunis a condamné Borhen Bsaies et Mourad Zeghidi, tous deux éminents journalistes, à un an de prison en vertu de l’article 24 du décret-loi 2022-54, dans des affaires distinctes. Le lendemain, le même tribunal a condamné un fondateur de médias et militant technologique à neuf mois de prison avec sursis en raison de son expression en ligne, après l’avoir détenu pendant 11 jours.

Les forces de sécurité tunisiennes ont arrêté Bsaies et Zeghidi séparément dans la soirée du 11 mai. D’après le rapport de police consulté par Human Rights Watch et Amnesty International, Bsaies, qui présente deux émissions-débats aux heures de grande écoute sur des chaînes de télévision et de radio privées, a été interrogé sur ses déclarations à la radio et à la télévision entre 2020 et 2023, avec notamment des commentaires sur la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Saïed en février 2022, entre autres sujets. Il a également été interrogé sur des publications sur les réseaux sociaux que la police considérait comme critiques à l’égard du président Saïed. Ghazi Mrabet, l’avocat de Zeghidi, a déclaré que la police l’avait confronté à neuf clips vidéo de déclarations faites entre février et avril 2024, et avait remis en question la publication Facebook de Zeghidi soutenant un journaliste d’investigation, Mohamed Boughalleb, qui purge une peine de six mois de prison pour s’être interrogé publiquement sur les dépenses publiques d’un ministre du gouvernement.

Le 11 mai, Sonia Dahmani, avocate et commentatrice médiatique et collègue de Bsaies et Zeghidi à l’émission quotidienne populaire ‘‘Emission Impossible’’ sur la radio privée IFM, a également été arrêtée en vertu du décret-loi 2022-54. Des dizaines de membres des forces de sécurité, masqués et en civil, ont pris d’assaut le siège du barreau tunisien et l’ont arrêtée pour des propos sarcastiques tenus sur la chaîne de télévision privée Carthage+ le 7 mai, remettant en question l’affirmation selon laquelle des migrants noirs africains cherchaient à s’installer en Tunisie. Le 13 mai, un juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné sa détention provisoire et le 20 mai, le même juge a rejeté une demande de libération présentée par l’avocat de Dahmani. Dahmani fait l’objet d’une enquête dans deux affaires distinctes du décret-loi 2022-54 pour ses commentaires publics, sur la base de plaintes déposées par la Direction générale des prisons et le ministre de la Justice.

Des policiers masqués s’en sont également pris aux correspondants de France 24, Maryline Dumas et Hamdi Tlili, qui retransmettaient en direct l’arrestation de Dahmani, et ont cassé leur caméra. Tlili a été brièvement arrêté et battu.

Des peines sévères pour les délits d’expression

Le décret-loi 2022-54 sur la cybercriminalité, promulgué par le président Saïed en septembre 2022, viole le droit à la vie privée et introduit des peines sévères pour les délits d’expression définis au sens large et vague. Les autorités ont fréquemment utilisé l’article 24 de ce décret pour étouffer la dissidence. L’article 24 prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 TND (environ 16 000 dollars américains) pour l’utilisation des réseaux de télécommunications pour produire, envoyer ou diffuser des «fausses nouvelles» ou des «rumeurs»; nuire, diffamer ou inciter à la violence contre autrui; ou pour porter atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale, semer la peur ou inciter à la haine. La peine est doublée si l’infraction vise un «agent public ou équivalent».

Les autorités tunisiennes devraient abroger le décret-loi 2022-54, ainsi que les dispositions vagues ou trop larges d’autres codes existants qui ont été utilisés pour criminaliser la liberté d’expression, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.

Se référant indirectement aux récentes arrestations, Saïed a déclaré le 15 mai lors d’une réunion avec son ministre de la Justice que «ceux qui dénigrent leur pays dans les médias… ne peuvent rester impunis et irresponsables».

Entre le 13 et le 16 mai, au moins trois représentants de médias privés ont été convoqués pour être interrogés dans le cadre de diverses enquêtes, sur la base de rapports des médias. Parmi eux, le directeur d’IFM, interrogé sur la ligne éditoriale de la radio; le rédacteur en chef de Diwan FM, qui a déclaré avoir été interrogé sur un propos tenu en 2020; et un cadre de Carthage+.

En 2023, Zied El-Heni, ancien journaliste d’‘‘Emission Impossible’’, licencié depuis, a été arrêté en juin puis de nouveau en décembre dans deux affaires distinctes en lien avec des propos critiques qu’il avait tenus à l’antenne. Le 10 janvier 2024, il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir «insulté» la ministre du Commerce en vertu de l’article 86 du Code des télécommunications, a déclaré son avocat Ayachi Hammami à Human Rights Watch et Amnesty International.

L’article 86 du Code des télécommunications, que les autorités ont longtemps utilisé comme arme pour étouffer la liberté d’expression, prévoit une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Mohamed Boughalleb, un autre journaliste, est détenu depuis le 22 mars pour s’être interrogé sur la taille des délégations du ministre des Affaires religieuses lors de ses déplacements officiels à l’étranger sur sa page Facebook et sur Carthage+ et Cap FM en février et mars, a déclaré son avocat, Anas Kaddoussi, à Human Rights Watch. Le 17 avril, Boughalleb, poursuivi en justice par un responsable du ministère des Affaires religieuses, a été condamné à six mois de prison pour diffamation à l’encontre d’un responsable en vertu de l’article 128 du code pénal. Depuis le 5 avril, Boughalleb est détenu dans le cadre d’une affaire distincte liée au décret-loi 54-2022, également en lien avec des déclarations publiques, a déclaré Kaddoussi.

De même, la journaliste Chadha Hadj Mbarek est détenue depuis le 20 juillet 2023 pour son travail pour la société de production de contenus numériques Instalingo. Hadj Mbarek, dont le rôle principal était de produire du contenu lifestyle pour une page Facebook, a été accusée d’«atteinte à la sécurité extérieure» en vertu de l’article 61-bis du code pénal tunisien, a déclaré à Human Rights Watch son avocat, Malek Ben Amor.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel la Tunisie est partie, protège les droits à la liberté d’opinion, d’expression, d’association et de réunion pacifique. La Tunisie est également tenue, en vertu du PIDCP et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de respecter le droit à un procès équitable.

Traduit de l’anglais.

Communiqué.