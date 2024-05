Tunisie : Le bâtonnier Hatem Mziou reçu par le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri

Le bâtonnier Hatem Mziou a été reçu, ce jeudi 30 mai 2024, par Khaled Nouri fraîchement nommé ministre de l’Intérieur afin de discuter de la relation et de la coopération entre les avocats et l’institution sécuritaire.

Cette rencontre, organisée en présence du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofien Ben Sadok, a été l’occasion « d’examiner la réalité des relations entre le ministère de l’Intérieur et l’Ordre des avocats et de renforcer la coopération entre les deux parties».

Dans son communiqué, le ministère rappelle par ailleurs que « les avocats et l’institution sécuritaire sont unies par un domaine de travail commun qui vise à préserver la suprématie de la loi et à garantir tous les aspects des droits du citoyen à travers la réalisation de la justice et la bonne application de la loi tout en préservant les libertés publiques et en respectant les droits de l’homme »

Le ministre Khaled Nouri a également souligné dans ce contexte que « la profession juridique reste une profession noble et que sa mission est suprême dans la réalisation de la justice », ajoute encore la même source.

Y. N.