Association des greffes de la moelle osseuse : Run of Heroes, courir pour la bonne cause

L’Association tunisienne des greffes de la Moelle Osseuse organise la 3e édition du marathon « Run of heroes » qui aura lieu dimanche 2 juin mai au départ de la Marsa plage.

Cette course soutenue par l’Ambassade et l’Institut français de Tunisie (IFT) , permettra de récolter des dons pour assurer l’hébergement, le transport et le soutien psychologique aux bénéficiaires de l’Association tunisienne des greffes de la moelle osseuse.

L’évènement démarrera à 7h avec des animations et l’ouverture du village Run of Heroes et le coup d’envoi de la course est attendu dimanche à partir de 9h à la Marsa plage en direction de la forêt de Gammarth, avec trois parcours : Run of Heroes : 10 Km, Family Run : 3 Km et Kids Run (9-12 ans) : 1 Km.

Run of Heroes est un évènement qui permettra de poursuivre le combat et de soutenir les patients atteints de pathologie grave du sang (cancers du sangs).

Y. N.