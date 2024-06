Les relations entre l’Italie et la Tunisie passent par «une phase d’extrême dynamisme»  

«Dans le sillage du Plan Mattei, l’amitié entre l’Italie et la Tunisie se renforce de plus en plus grâce à une phase d’extrême dynamisme», a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Alessando Prunas.

Imed Bahri

Prunas parlait à l’occasion des célébrations de la 78e Fête de la République italienne à Tunis, qui ont eu lieu samedi 1er juin 2024 à la résidence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, villa «La Charmeuse» au Belvédère de Tunis, en présence du ministre de la Défense, Imed Memmich, et de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet.

Dans son discours devant plus de 1 500 invités, l’ambassadeur a rappelé les «quatre missions [en Tunisie] en moins d’un an du Premier ministre Giorgia Meloni, et six visites ministérielles au cours du dernier mois et demi», signe d’un regain de dynamisme des relations entre les deux pays depuis l’accession de Meloni à la présidence du gouvernement italien.

Selon Meloni, le plan Mattei pour l’Afrique est un «projet stratégique» qui vise plusieurs objectifs, notamment «le développement des pays africains face à une situation explosive où la gestion des flux migratoires devient extrêmement difficile».

Un nouveau modèle de partenariat

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le ministre Memmich a salué, de son côté, le plan Mattei comme une promesse d’une coopération juste et durable entre les deux pays, indique l’agence italien Agenzia Nova. Ce plan, selon lui, «pose les bases d’un nouveau modèle de partenariat entre l’Italie et les pays du continent africain, dont la Tunisie, basé sur la collaboration entre égaux, promouvant un développement durable intégré et multisectoriel pour le bien commun et au profit des deux parties».

«Je suis fier du fait que la Tunisie ait été choisie comme pays prioritaire pour la mise en œuvre du Plan Mattei qui nous permettra de bénéficier des mécanismes de financement économique et des projets de coopération qui seront mis en œuvre», a ajouté Memmich, en formant le souhait que «cette dynamique positive soit encouragée» et soulignant que «les relations diplomatiques méritent d’être garanties et renforcées en faisant en sorte que la coopération entre l’Italie et la Tunisie devienne un modèle d’exception».

Le ministre Memmich a, par ailleurs, réaffirmé la volonté commune entre l’Italie et la Tunisie «de transformer la Méditerranée, un lieu auquel nos deux pays, qui partagent une histoire commune prestigieuse, sont profondément attachés, en un espace privilégié de solidarité, d’échange et de contact et de solidarité, malgré les événements actuels», en soulignant «la situation dramatique dans laquelle se trouvent Gaza et ses habitants.»

Le ministre de la Défense a également exprimé un «souhait de paix et de stabilité dans la région, comme condition sine qua non du développement de tous les pays méditerranéens», se disant «particulièrement honoré» de partager les célébrations de la Fête nationale italienne avec la communauté italienne résidente en Tunisie, exprimant en son nom et au nom du gouvernement tunisien ses «plus sincères félicitations pour la prospérité et le progrès au peuple italien ami».

Une tradition de consultations et de dialogue

Tout en remerciant l’ambassadeur d’Italie en Tunisie pour «ses aimables paroles à l’égard de mon pays» et en lui souhaitant le meilleur succès dans l’exercice de ses fonctions, Memmich a rappelé que «les relations tuniso-italiennes sont caractérisées par une intensité, une diversité et une amitié de longue date, fondée sur une tradition de consultations et de dialogue, depuis l’accord d’amitié, de coopération et de bon voisinage de 2003». Le ministre a souligné, par la même occasion, que «ces relations ont connu un nouvel élan et un dynamisme exceptionnel au cours des dernières années, avec un rythme soutenu d’échanges de visites bilatérales, tant au niveau des deux chefs d’Etat qu’au niveau ministériel». Des visites qui témoignent, selon lui, de «l’excellent état des relations diplomatiques et d’un partenariat extraordinaire entre les deux pays».

Memmich a notamment évoqué la dernière visite à Rome du président de la république Kaïs Saïed, les 28 et 29 janvier 2024, pour participer au sommet Italie-Afrique et la visite de du Premier ministre italien Giorgia Meloni, à Tunis, le 17 avril 2024, à la tête d’une délégation de ministres. Il a ensuite rappelé la visite en Tunisie le 23 avril 2024 du ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, avec qui il dit avoir eu le plaisir de co-présider les travaux de la 25e session de la commission militaire mixte, «un autre domaine d’amitié qui nous lie, dans lequel nous avons fait des progrès considérables.»

Memmich a également souligné l’excellent état des relations économiques et commerciales: «Au-delà de l’aspect politique, je suis heureux de constater que l’Italie est le premier pays investisseur dans le secteur énergétique et le troisième en termes d’investissements directs étrangers, avec plus de 900 entreprises italiennes implantées sur notre territoire», a-t-il déclaré, ajoutant que «l’Italie est également notre deuxième partenaire commercial, le premier partenaire dans le secteur agricole et la première destination d’exportation de notre huile d’olive, ainsi que l’un des marchés les plus importants du tourisme tunisien en Europe».