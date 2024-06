Lucerne-Handball : Le Tunisien Yassine Belkaied reçoit le prix Raiffeisen Best Player

L’ambassade de Suisse en Tunisie a félicité le gardien de but tunisien Yassine Belkaied, joueur de l’équipe lucernoise HC Kriens-Luzern, qui a reçu le prix Raiffeisen Best Player.

« Hier à Lucerne 🇨🇭, le héros était tunisien 🇹🇳 ! À l’issue du match de handball ayant opposé les deux équipes HC Kriens-Luzern et Kadetten Schaffhausen », a commenté l’ambasse de Suisse, en précisant que Yassine Belkaied a reçu le prix Raiffeisen Best Player poue sa performance, notamment 12 arrêts de but.

« Une performance exceptionnelle qui a lui a valu également une standing ovation du public 👏 et une superbe démonstration de réussite d’un talent tunisien 🇹🇳 en Suisse🇨🇭!, » ajoute encore l’ambassade.

Âgé de 23 ans le Tunisien Yassine Belkaied a entamé sa carrière avec l’AS Hammamet avant d’évoluer avec les clubs portugais Vitoria SC (2020) et le Sporting CP (2021-2023) puis le RK Celje en Slovénie, avant de rejoindre (transfert) le HC Kriens-Luzern.

