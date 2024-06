Salwa Abassi : «Il est prématuré de parler de numérisation des écoles en Tunisie»

Salwa Abassi, ministre de l’Education, a fait part de son accord avec le président de la république Kaïs Saïed sur le fait que les discours sur la numérisation des écoles et la distribution de tablettes aux élèves sont des «slogans vides», étant donné les problèmes auxquels font face aujourd’hui les élèves dans les régions intérieures du pays, notamment la faim, la soif et autres dangers qui les guettent sur le chemin de l’école, rapporte Mosaïque.

La ministre de l’Education, qui parlait dans un entretien avec Wataniya 1, la première chaine de télévision nationale, samedi 1er juin 2024, estime que les moyens dont dispose actuellement le pays ne permettent pas d’opérer une véritable révolution numérique dans les écoles, au moment où beaucoup d’établissements d’enseignement ne disposent pas des commodités élémentaires à une vie scolaire décente. Et ce langage de vérité est tout à son honneur, sachant que certains de ses prédécesseurs au poste nous ont longtemps bercés d’illusion en parlant de la numérisation des écoles et de la distribution de tablettes aux élèves, comme étant des projets susceptibles d’être mis en route dans des délais raisonnables. Ce qui, on ne le sait que trop, est totalement faux, étant donné les difficultés financières de l’Etat et son incapacité à faire face à certaines urgences vitales.

Sur un autre plan, Salwa Abassi a déclaré que des mesures plus strictes vont être prises en lien avec la gestion des centres d’examens écrits de la session 2024 du concours du baccalauréat.

Rappelons, dans ce même contexte, que les élèves inscrits aux classes terminales des lycées publics et privés candidats au concours du baccalauréat de cette session de 2024 peuvent consulter leurs notes de contrôle permanent en consultant le site web de l’éducation nationale entre le 7 et le 10 juin courant.

I. B.