Arrestation de 8 organisateurs de traversées clandestines à Jebeniana

La Garde nationale a arrêté 8 citoyens à Jebeniana, dans la région de Sfax, dont 5 femmes et un organisateur de traversées clandestines, qui font partie d’une bande organisée opérant dans la traite des êtres humains, en finançant des opérations de franchissement illégal des frontières maritimes par des Africains subsahariens.

La direction de la Garde nationale l’a fait savoir dans un communiqué, précisant que le coup de filet était le résultat d’un travail conjoint des unités de renseignement de la Garde nationale à Jebeniana et Sfax et des services centraux à Tunis.

Selon la même source, les membres de ce réseau ont remis aux migrants irréguliers des sommes d’argent d’une valeur d’environ 230 000 dinars par mandat postal et les ont aidés à séjourner illégalement dans les délégations d’El-Amra et de Jebeniana, gouvernorat de Sfax.

Les opérations sur le terrain, comprenant perquisitions et fouilles, ont permis la saisie d’environ 65 000 dinars, d’une limousine et d’un ensemble de contrats portant sur des biens acquis «dans un but de blanchissement d’argent».

Toutes les personnes interpellées ont été déférées au parquet de Sfax, qui a émis 8 mandats de garde à vue à leur encontre pour «traite d’êtres humains et blanchiment d’argent», indique le communiqué.

