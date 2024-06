Le 3e Forum Tunisie-France du codéveloppement industriel

Le 3e Forum tuniso-français de codéveloppement industriel se tiendra à Tunis les 6 et 7 juin 2024 dans le but d’échanger des expériences et d’évaluer le secteur industriel en Tunisie.

C’est ce qu’a annoncé mardi 4 juin l’ambassade de France à Tunis, en précisant que plusieurs organisations françaises, européennes et internationales emploient des milliers de personnes en Tunisie dans le cadre de la stratégie de développement Afrique-Europe.

Le forum mettra en lumière les enjeux de la décarbonation, de la transformation numérique et du financement pour améliorer l’efficacité du capital humain pour dix institutions françaises spécialisées dans l’offre de solutions répondant aux besoins des industriels tunisiens.

Le forum, une initiative des services de l’ambassade de France à Tunis et de la marque française FAB, est ouvert à toutes les organisations tunisiennes et étrangères basées en Tunisie.

Il comportera des témoignages et des présentations des parties française et tunisienne, suivis de rencontres professionnelles et de tables-rondes sur l’investissement industriel, le développement de l’industrie 4.0, la décarbonation et les enjeux du capital humain entre les deux rives de la Méditerranée. Il proposera également des rencontres d’affaires entre experts et industriels français, ainsi qu’un espace de vitrine des compétences des membres de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) dans le secteur industriel.

La dernière édition du Forum Tunisie-France du co-développement industriel, tenue à Tunis les 13 et 14 juin 2023, a réuni 250 industriels et une dizaine d’institutions françaises.