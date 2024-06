A propos de la rencontre entre Nabil Ammar et les ambassadeurs des pays membres de l’UE (MAE)

Dans le cadre des réunions périodiques avec les différents groupes régionaux des Ambassadeurs accrédités en Tunisie, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a eu, ce jour 10 juin 2024, un déjeuner de travail avec les Ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne et ce, à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique, Présidente du Conseil de l’Union européenne.

Au cours de cette rencontre, il a été procédé notamment à un large tour d’horizon sur l’état du Partenariat liant la Tunisie et l’Union européenne et les perspectives de son approfondissement, essentiellement lié au caractère politique de ce Partenariat, pour ouvrir la voie à une approche plus efficace afin de relever les défis communs dans un contexte mondial en mutation profonde et rapide.

La rencontre a permis de souligner l’engagement des deux parties à consolider leurs liens de coopération à tous les niveaux, sur la base du respect mutuel et de la clarté, pour une meilleure compréhension dans l’intérêt commun.

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a, d’autre part, rappelé l’importance du rôle des Tunisiens à l’étranger au développement de leurs pays d’accueil, en soulignant la nécessité de garantir tous leurs droits et toutes les conditions requises pour la mise en valeur de leur contribution au renforcement des liens entre la Tunisie et ces pays d’accueil.

M. Nabil Ammar a également réitéré l’attachement indéfectible de la Tunisie à la défense des causes justes et à leur tête celle des droits légitimes et imprescriptibles du peuple palestinien, tout en dénonçant les approches consacrant la politique des « deux poids-deux mesures ».

Communiqué