Affaire Zagrouba : Le juge d’instruction décide de maintenir le mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce lundi 10 juin 2024, de maintenir le mandat de dépôt émis contre l’avocat Mehdi Zagrouba.

Ce dernier a comparu ce jour pour être auditionné pour violence et outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de l’affaire de violence physique et verbale contre deux agents sécuritaires au Palais de Justice.

Après son audition, le juge d’instruction a décidé de maintenir l’effet du mandat de dépôt contre Mehdi Zagrouba, qui a été renvoyé en prison, sachant qu’il avait été arrêté le 13 mai dernier dans le cadre de cette affaire.

De son côté, l’avocat a affirmé avoir été victime de violence et de torture, lors de son interpellation et de sa garde à vue et son comité de défense a déposé une plainte à ce propos.

Y. N.