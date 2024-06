Table-ronde à Tunis sur les industries créatives francophones  

Une table-ronde se tiendra le 12 juin 2024 à Tunis sur le thème «Industries culturelles créatives et entrepreneuriat créatif dans les pays francophones», annoncé dans un communiqué la direction générale de la diplomatie économique et culturelle du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Cet événement, organisé en marge du Forum de l’investissement en Tunisie, intervient alors que la présidence tunisienne du 18e Sommet de la Francophonie (novembre 2022) touche à sa fin et que la France se prépare au prochain sommet de Villers-Cotterêts/Paris en octobre prochain. Le thème est choisi dans le cadre de la complémentarité des intérêts des deux sommets, à savoir l’industrie numérique, la créativité et l’entrepreneuriat.

La montée en puissance ces dernières années d’acteurs majeurs asiatiques et anglophones dans les industries culturelles créatives et l’évolution technologique rapide sont des enjeux majeurs pour les opérateurs économiques francophones mais aussi de nouvelles opportunités de développement et d’échanges croisés, de stimulation de l’innovation, de développement des compétences humaines au service de la création, de la culture et de l’éducation.

Une séance d’ouverture et deux panels suivis d’un débat sont au programme. Les incitations instituées pour le secteur, son employabilité ainsi que les opportunités de formation et d’incubation associées seront discutées.

Les débats seront modérés par la directrice générale du Tunis International Center for Digital Cultural Economy (TICDCE) de Tunis, Saloua Abdelkhalek, et animés par des experts des industries culturelles créatives ainsi que des représentants de startups et d’acteurs de l’écosystème créatif de l’espace francophone.

L’objectif est de démontrer que la numérisation de l’économie et le développement des technologies de l’information, principalement de l’intelligence artificielle (IA), sont le moteur de la transformation majeure des industries culturelles créatives qui peuvent jouer un rôle clé dans le renforcement de la francophonie, l’approfondissement de l’intégration économique et une meilleure réponse aux besoins des citoyens et des entreprises du monde francophone.

L’événement est organisé en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa), la TICDCE, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’ambassade de France à Tunis et le Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) présidé par l’ambassade du Canada.

D’après Tap.