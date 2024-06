Tunisie : Mohamed Boughalleb condamné à deux mois avec sursis

En détention depuis mars dernier, le journaliste Mohamed Boughalleb a été condamné en appel, dans une nouvelle affaire, à deux mois de prison avec sursis.

La Cour d’appel de Tunis a ainsi confirmé, mardi 11 juin 2024, le verdict deux mois avec sursis rendu en première instance contre Mohamed Boughalleb, indique Mosaique FM, en précisant que le journaliste a été condamné pour exercice délibéré d’une activité professionnelle par un fonctionnaire sans permission ou autorisation.

Rappelons que Mohamed Boughalleb arrêté et placé en détention fin mars, a été condamné le 17 avril dernier, en première instance à 6 mois de prison avec exécution immédiate, suite à une plainte déposée par une fonctionnaire du ministère des Affaires religieuses, qui l’accuse d’avoir porté atteinte à son image et à sa réputation via les réseaux sociaux.

Y. N.