Tunisie : statistiques de la migration clandestine du 1er janvier au 31 mai 2024

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, 1 041 traversées maritimes illégales en partance des côtes tunisiennes ont été déjouées entre le 1er janvier et le 31 mai 2024, contre 1 001 durant la même période en 2023, indique la direction générale de la Garde nationale.

Selon ces statistiques officielles publiées mardi 11 juin, 30 281 personnes ont été empêchées, interceptées ou secourues au cours de cette période, contre 21 652 au cours de la même période l’année dernière.

En ce qui concerne les passages terrestres, 2 598 ont été bloqués contre 940 à la même période de l’année dernière, et 26 619 personnes ont été empêchées d’entrer sur le territoire tunisien contre 7 299 à la même période de l’année dernière.

Fin mai 2024, 740 passeurs et intermédiaires ont été arrêtés, ainsi que 378 personnes recherchées, contre 342 passeurs et intermédiaires arrêtés et 176 personnes recherchées au cours de la même période l’année dernière.

La statistique la plus tragique concerne les 462 corps, dont deux de 7 Tunisiens, qui ont été retrouvés échoués sur les plages au cours de la même période, contre 714 corps, dont deux de 24 Tunisiens, au cours de la même période en 2023.