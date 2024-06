La BEI examine les projets qu’elle finance en Tunisie

Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a réaffirmé la volonté de son établissement financier de continuer à soutenir le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et des Transports dans la mise en œuvre de ses projets de développement et d’examiner des projets et des moyens de renforcer davantage cette coopération dans l’avenir.

Tsakiris a fait cette déclaration lors de sa rencontre, avec la délégation qui l’accompagne, avec la ministre Sarra Zaafrani Zenzeri, mercredi 12 juin 2024, en marge du Tunisian Investment Forum (TIF 2024), qui se tient à Tunis les 12 et 13 juin.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont discuté du programme de travail commun pour la période à venir, notamment l’accord de coopération technique pour le doublement de la route nationale 13 entre les gouvernorats de Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine, qui sera signé en large du TIF 2024.

Les deux parties ont également discuté des perspectives de coopération dans le domaine des transports, notamment le développement du réseau ferroviaire.

Selon la même source, elles ont aussi passé en revue un certain nombre de projets financés par la BEI dans les domaines des infrastructures et du logement, en examinant les projets en cours et ce qui a été fait pour accélérer leur achèvement.

La ministre a salué les efforts de la BEI pour soutenir le processus de développement de la Tunisie et sa contribution au financement de plusieurs projets stratégiques en Tunisie, appelant à la poursuite et au renforcement de cette coopération fructueuse, notamment dans les domaines des infrastructures routières, des transports et de l’habitat.

D’après Tap.