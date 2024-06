Douane-Sfax : Deux individus interceptés avec 2800 cachets d’ecstasy et de la cocaïne

La Douane tunisienne a annoncé l’arrestation de deux individus en possession de 2800 cachets d’ecstasy et de la cocaïne, qui ont été arrêtés à bord d’un véhicule à Sfax.

Une patrouille de la garde douanière a intercepté le véhicule et l’a soumis à une fouille approfondi suite au comportement suspect du conducteur et du passager, indique la douane dans un communiqué publié vendredi 14 juin 2024, en précisant que les deux individus sont Tunisiens et était à bord d’un véhicule portant une plaque d’immatriculation tunisienne.

La fouille a permis la découverte de la drogue : 2800 cachets d’ecstasy et une quantité de cocaïne dont la valeur totale est estimée à près de 300.000 dinars tunisiens, indique encore la Douane.

Le ministère public a chargé les unités sécuritares spécialisées de poursuivre l’enquête et les deux suspects ont été placés en détention.

Y. N.