La BAD accorde 17 M$ pour la restauration forestière en Tunisie  

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé à la Tunisie 17 millions de dollars (53 millions de dinars) pour financer le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés (PARFD) dans les gouvernorats de Béja, Siliana et Bizerte.

L’accord de financement, signé jeudi 13 juin 2024 par Feryel Ouerghi, ministre de l’Économie et de la Planification, et Malinne Blomberg, directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord à la BAD, comprend un prêt de 14 millions de dollars (44 MDT) et une subvention de 3 millions de dollars (9,4 MDT).

Le financement sera assuré par le Fonds stratégique climat de la BAD dans le cadre du Programme d’investissement forestier (FIP).

Le prêt porte sur un taux d’intérêt annuel fixe de 1,11 % et est remboursable sur 20 ans, avec un différé d’amortissement de 8 ans.

Le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés en Tunisie sera mis en œuvre sur la période 2024-2029 par la direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La ministre Ouerghi a souligné que ce projet est important en termes d’investissement inclusif et durable, visant à réduire la pauvreté, créer de la richesse et améliorer l’empreinte carbone du pays à travers la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus. Il renforcera également les moyens de lutte contre les incendies de forêt et établira un système d’alerte précoce pour préserver les ressources naturelles.

En termes d’impact socio-économique, le projet contribuera à améliorer les conditions de vie de quelque 42 000 personnes et à créer quelque 2 200 nouveaux emplois directs et indirects.

D’après Tap.