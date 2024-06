La Poste tunisienne : 76 bureaux exceptionnellement ouverts samedi 15 juin

La Poste tunisienne a annoncé qu’à l’occasion de la fête de l’Aïd Al-Adha, 76 de ses bureaux dans différentes régions de Tunisie seront exceptionnellement ouverts samedi 15 juin 2024.

Les bureaux seront ouverts de 9h à 12h15 afin de permettre le bon déroulement des transactions à l’occasion de l’Aïd, indique la Poste qui a diffusé la liste des bureaux concernés (à consulter sur le site dédié).

Rappelons que la Banque centrale de Tunisie (BCT) a également annoncé hier qu’un service de retraits et versements espèces et de change manuel sera exceptionnellement assuré par les banques samedi 15 juin et ce de 9h à 12h..

Y. N.