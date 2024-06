Aïd Al-Adha : Ouverture exceptionnelle des guichets samedi 15 juin (BCT)

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé qu’à l’occasion du congé de la Fête de Aïd Al-Adha, un service de retraits et versements espèces et de change manuel sera exceptionnellement assuré par les banques le samedi 15 juin 2024.

Cette décision a été prise en vue de permettre le bon déroulement des transactions à l’occasion du congé de la fête de Aïd Al-Adha, indique la BCT en précisant que les guichets seront ainsi ouverts samedi 15 juin de 9h à 12h.

La BCT assurera, le même jour, de 9h à 12h, un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales, ajoute la même source en affirmant avoir invité les Banques et l’Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’alimentation des DABs et la continuité des paiements électroniques durant ce congé et d’intervenir, le cas échéant, à temps pour la résolution de tout incident technique.

