Les services 5G commercialisés en Tunisie à partir de janvier 2025

La 5G sera officiellement lancée en Tunisie à partir de janvier 2025, avec la commercialisation effective de ce service. C’est ce qu’a décidé un conseil ministériel restreint présidé par le chef du gouvernement Ahmed Hachani, dédié à cette question et qui a adopté la feuille de route proposée.

Étaient présents à la réunion, tenue le 13 juin 2024, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, le ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et le ministre des Technologies de l’information (TIC) Nizar Ben Néji.

Il a été décidé de créer une commission chargée de préparer les étapes préparatoires à l’octroi des licences.

Le projet vise à répondre aux besoins croissants de capacité de flux, de vitesse de réponse et de qualité de navigation, ainsi qu’à s’adapter à la densité du nombre d’utilisateurs et au volume de données transmises sur le réseau de communication mobile, tout en incluant des applications modernes liées à Internet des objets (domotique), du contrôle à distance, du contrôle autonome et des applications de réalité virtuelle et augmentée.

Hachani a souligné la nécessité de travailler dans le cadre de la stratégie nationale numérique 2022-2025, en veillant à ce que la Tunisie soit à l’avant-garde des pays en phase avec le développement technologique.