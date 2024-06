Le WPM organise une conférence internationale virtuelle sur la Palestine

Le World Poetry Movement (WPM), Mouvement Poétique Mondial, organise une conférence internationale virtuelle sur la Palestine, les 15 et 16 juin 2024, avec la participation des poètes du monde et d’éminentes personnalités culturelles, politiques, des activistes et des spécialistes des questions juridiques internationales.

Le WPM est une organisation composée de poètes de 120 pays, agissant dans de vastes régions de la planète. Fondé en 2011, ce mouvement a mené plus de 20 actions planétaires pour la paix mondiale, la solidarité avec les peuples et la défense de la nature, entre autres causes. Il développe, depuis plusieurs mois, des actions constantes en solidarité avec le peuple palestinien, victime de l’agression sioniste.

Le WPM a fait, le 6 novembre 2023, une déclaration où il dénonce l’agression génocidaire contre le peuple palestinien et a publié, le 19 avril 2024, une lettre ouverte adressée à plusieurs présidents du monde, exigeant des actions urgentes pour parvenir à un cessez-le-feu nécessaire et la fin de l’extermination à Gaza et à Rafah, signée par plus de 1 100 poètes de 147 pays.

Le comité de coordination du mouvement de ces actions est composé des poètes Fernando Rendon (Colombie), coordinateur international du mouvement, Ana Maria Palomares (Venezuela) et Hanan Awad (Palestine).

Parmi les intervenants arabes de la conférence internationale virtuelle sur la Palestine, aujourd’hui et demain, on citera, outre les poètes tunisiens Tahar Bekri et Ahmed Zaabar, le poète syrien Adonis, les poètes palestiniens Ghassan Zaqtan, Asharaf Fayad, Yousef Abd Al Aziz, Anwar Al-Khatib, Ali Al-Ameri, Abdullah Issa et Murad Sudani (président de l’Association des écrivains palestiniens), les poètes marocains Mohammed Achaari (ancien ministre de la Culture) et Khalid Raisouni, les écrivains algériens Brahim Tazaghart et Slimane Djaoudi, le poète jordanien Ibrahim Nasrallah. Ainsi que le président de la Confédération palestinienne d’Amérique Latine et des Caraïbes (Coplac), membre du Conseil central de l’OLP et membre du Conseil national palestinien, Rafael Araya Masry, le président de l’Union des écrivains arabes, Dr. Alaa Abd Alhadi, le journaliste et activiste égyptien Abd Al-Halim Ghazal, l’ambassadeur de la Palestine en Russie Abdel Hafiz Nofal, la directrice du ministère palestinien de l’Information, Nariman Far, la journaliste et militante palestinienne vénézuélienne Susana Khalil, et Abbas Zaki, membre du Conseil national palestinien.