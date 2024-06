Investissement : Bpifrance a lance le Fonds Maghreb

La banque publique d’investissement française Bpifrance a lancé, en partenariat avec la délégation interministérielle à la Méditerranée, le Fonds Maghreb pour soutenir l’internationalisation des entreprises françaises au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Ce dispositif a été officiellement lancé le 12 juin 2024 par le président français dans le cadre de la première édition du Forum Ancrages, dédié à l’entrepreneuriat et à la création entre les territoires de la France et le continent africain.

Exploité par Bpifrance, le Fonds Maghreb déploiera différentes solutions d’investissement, de financement, de garantie et d’accompagnement à hauteur de 100 millions d’euros entre 2024 et 2027, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture et de la pharmacie, en collaboration avec des partenaires du Maghreb.