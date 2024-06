Colloque à Hammamet : les fondateurs de la sociologie tunisienne

L’Association tunisienne de sociologie (ATS) organise un colloque sur le thème : «Les fondateurs de la sociologie tunisienne : chiffres, repères et enjeux actuels» du 11 au 13 octobre 2024 à Hammamet.

Le colloque est co-organisé par le Centre arabe de recherche et d’études politiques (Carep) et l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), tous deux basés à Tunis, en collaboration avec l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF).

Bien que la sociologie ait déjà été enseignée en Tunisie à l’Institut des hautes études de Tunis (IHET) affilié à l’université française, la discipline s’est véritablement imposée avec la création de la licence de sociologie en 1958 et la création ultérieure de l’Université tunisienne de 1962.

Le colloque vise à explorer les recherches sociologiques de la génération fondatrice, représentées par Pauk Sebag, Abdelwaheb Bouhdiba, Khalil Zamiti, Lilia Ben Salem, Abdelkader Zghal, Frej Stambouli, Ridha Boukraa, Abdelbaki Hermassi et bien d’autres, pour tenter de dessiner les contours de cette première sociologie et de démontrer sa pertinence aujourd’hui.

«La première génération de sociologues faisait partie d’une élite moderniste (historiens, philosophes, linguistes, juristes…) profondément marquée par les défis et les problématiques d’une société récemment indépendante et en pleine mutation. Elle a pu associer réflexion théorique et recherche empirique à un travail de pédagogie et de transmission de la discipline au sein de l’Université, formant toute une génération d’étudiants et de disciples, devenus, à leur tour, des formateurs et des producteurs d’un savoir sociologique de plus en plus diversifié aussi bien par la multiplication de ses objets de recherche que par l’évolution de ses approches théoriques et méthodologiques», lit-on dans l’argumentaire du colloque.

Ce sera l’occasion de mieux comprendre les orientations des sociologues clés de la première génération et de relire certains de leurs textes importants et fondateurs.

Le projet éditorial qui sera réalisé lors de ce colloque comprendra des textes analysant les parcours et travaux de ces sociologues, et plus généralement les enjeux issus de l’implantation de la sociologie en Tunisie. Ceci en plus d’une anthologie de certains de leurs textes considérés comme particulièrement importants, suivie d’une lecture analytique et critique.