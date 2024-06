Tunisie : la lutte antiterroriste requiert une vigilance de tout instant

Il n’y a pas eu d’attaque terroriste d’envergure au cours des dernières années en Tunisie, mais ce fléau est loin d’avoir été éradiqué – le sera-t-il d’ailleurs un jour ? –, alors qu’il ne se passe pas une semaine sans que les autorités sécuritaires annoncent l’arrestation d’éléments jihadistes.

C’est dans ce contexte d’extrême vigilance que la Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT) a lancé une campagne de communication pour sensibiliser à la stratégie tunisienne 2023-2027 de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

La mise en œuvre de la version actualisée de cette stratégie a débuté le 6 mars dernier, coïncidant avec le huitième anniversaire de l’attaque terroriste de Ben Guerdane, lorsque des éléments jihadistes infiltrés de la Libye voisine ont tenté d’y instaurer un Etat islamique avant d’être mis hors d’état de nuire. Elle a été approuvée par le président Kaïs Saïed, indique un communiqué qui précise que cette stratégie durera 5 ans et pourra être mise à jour périodiquement si nécessaire.

Afin de garantir l’adoption de cette stratégie par toutes les parties prenantes, la Commission a lancé une campagne de communication pour la faire connaître et promouvoir ses principales orientations et priorités. L’objectif étant de motiver toutes les parties prenantes, y compris les autorités régionales et locales, les médias, la société civile, les jeunes et les familles, a déclaré Dhafer Ben Hamida, le directeur de l’unité chargée de la mise en œuvre des résolutions onusiennes, au sein de la Commission nationale de la lutte contre le terrorisme (CNLCT).

L’implication et le soutien des médias sont importants pour assurer le succès et la pérennité de la campagne, a-t-il déclaré à l’agence Tap en marge d’un séminaire de formation. Le succès de cette campagne de communication est un élément clé pour assurer l’efficacité de la mise à jour de la stratégie et sa diffusion au niveau local en adoptant une approche qui encourage des solutions communautaires durables, a-t-il souligné.

A cet égard, Ben Hamida a ajouté que la Commission a prévu des conférences pour promouvoir la stratégie dans les régions, indiquant en outre que la version actualisée de cette stratégie vise à atteindre ses objectifs en investissant dans le renforcement de la cohésion sociale et en encourageant les processus de développement durable.

D’après Tap.

Consulter la stratégie sur le site web de la CNCLT.