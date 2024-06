Italie : le conseil d’Etat suspend la livraison des patrouilleurs à la Tunisie

Le Conseil d’Etat, la plus haute magistrature administrative italienne, a suspendu la livraison de six patrouilleurs à la Tunisie, dans l’attente d’une décision sur le recours en justice intenté par plusieurs ONG contre cette décision.

C’est ce qu’ont annoncé jeudi 20 juin 2024 les associations concernées, citées par l’agence italienne Ansamed.

Les Ong ASGI, ARCI, ActionAid, Mediterranea Saving Humans, Spazi Circolari et Le Carbet ont intenté une action en justice contre le versement de 4,8 millions d’euros d’argent public alloués à la rénovation des bateaux afin qu’ils puissent être transférés en Tunisie dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Une décision sur la pétition devrait être prise le 11 juillet.

«Comme l’Onu l’a dit, fournir des patrouilleurs aux autorités tunisiennes augmente le risque que les migrants soient soumis à des expulsions illégales», ont déclaré Maria Teresa Brocchetto, Luce Bonzano et Cristina Laura Cecchini, des avocats impliqués dans l’affaire.

Filippo Miraglia, de l’ARCI, a déclaré que de graves violations des droits de l’homme étaient commises par les autorités tunisiennes. «La nouvelle vague d’arrestations et d’expulsions de migrants s’accompagne désormais de persécutions contre les partis de la société civile qui les soutiennent», a déclaré Miraglia. «Les politiques italiennes et européennes semblent insensibles aux alarmes lancées par les Nations Unies et les Ong internationales, qui condamnent unanimement les agissements des autorités tunisiennes», a-t-il ajouté.

Source : Ansamed.