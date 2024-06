La Tunisie établit une zone de recherche et de sauvetage en mer

La Tunisie a officiellement établi sa propre zone maritime de recherche et de sauvetage (SAR). Tunis l’a communiqué mercredi 19 juin 2024 à l’International Maritime Organization (IMO) des Nations Unies, en indiquant les limites de la zone SAR, a rapporté l’agence italienne Agenzia Nova.

Fin mai, le ministre de la Défense, Imed Memmich, avait annoncé que le pays s’apprêtait à formaliser sa propre zone SAR qui fera «partie intégrante de la souveraineté nationale».

Lors de sa participation aux activités finales de l’exercice maritime de recherche et de sauvetage Safe Sea 24, mené par la Marine nationale du 27 au 29 mai, Memmich a expliqué que le système tunisien de recherche et de sauvetage en mer repose sur trois piliers fondamentaux : «une autorité nationale chargée de la recherche et du sauvetage en mer, représentée par le Service national des garde-côtes; un plan national de recherche et de sauvetage en mer; des mécanismes de coordination des tâches et pouvoirs des intervenants en cours de réalisation».