Les universités d’Avila et de Carthage lancent un camp d’été de l’innovation

L’Université d’Avila, à Kansas City, proposera à partir de fin juin son premier camp d’été de l’innovation en Tunisie, grâce à des partenariats avec l’université de Carthage, la Cité des sciences de Tunis, Amideast, l’ambassade des États-Unis à Tunis et AmCham, American Chamber of Commerce in Tunisia.

Ce camp transformateur rassemblera des étudiants de différents pays et horizons pour une semaine complète d’apprentissage tout en donnant aux étudiants d’Avila l’occasion de vivre une expérience internationale unique.

Le Summer Innovation Camp ou Camp d’été de l’innovation, prévu du 24 au 28 juin 2024, à la Cité des Sciences de Tunis, est conçu pour inspirer, éduquer et connecter la prochaine génération de leaders et d’innovateurs.

Le programme de cinq jours comprend des séminaires et des discussions interactives, avec des étudiants et des professionnels qui apprennent auprès de chefs d’entreprise et d’universitaires américains. Les étudiants obtiendront un certificat et un crédit d’études. En effet, un étudiant participant recevra une bourse d’études à part entière pour étudier à Avila à l’automne

«Cet événement, le premier du genre, est une occasion unique pour les étudiants d’écouter des conférenciers de renommée mondiale, de rencontrer des leaders de l’industrie et d’explorer des sujets d’avant-garde», a déclaré Jim Burkee, Ph.D., président de l’université d’Avila. «Nous sommes ravis de bénéficier d’un soutien aussi fort grâce à nos partenariats avec ces organisations réputées et nous sommes convaincus que ce sera une expérience inoubliable pour un grand nombre de participants», a-t-il ajouté.

«Pouvoir travailler avec l’université d’Avila sur ce projet a été une collaboration extraordinaire. Le fait que deux établissements d’enseignement supérieur – dans deux pays – travaillent ensemble de manière transparente à travers le monde pour créer une opportunité pour les étudiants de toutes les cultures est un véritable acte de synergie et d’innovation. Nous sommes très heureux du partenariat qui s’est développé et nous nous réjouissons de travailler ensemble à l’avenir», a déclaré Nadia Mzoughi, présidente de l’université de Carthage.

Le Summer Innovation Camp réunit des experts et des chefs d’entreprise de renommée internationale qui présenteront des exposés sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, l’esprit d’entreprise et le développement durable. Les participants prendront également part à des ateliers et interagiront avec des étudiants et des professionnels dans le cadre d’une expérience d’apprentissage interactive qui leur permettra d’acquérir une connaissance du monde réel.