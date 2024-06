Wahid Ferchichi nouveau Doyen de la Faculté des sciences juridiques de Tunis

Le professeur Wahid Ferchichi a été élu, ce vendredi 28 juin 2024, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Le conseil scientifique de la Faculté des sciences juridiques a procédé à l’élection de son nouveau doyen de la faculté, en présence de la présidente de l’Université de Carthage.

La Faculté a félicité Wahid Ferchichi, qui succède à la professeure Neila Chaabane, pour ses nouvelles responsabilités

Wahid Ferchichi professeur de droit public à l’Université de Carthage et directeur du département du droit public et de science politique à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis où il co-dirige le master des droits humains.

Il coordone également la clinique juridique violence basée sur le genre et est également président honoraire de l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles.

Y. N.