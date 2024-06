Tunisie : Décès du journaliste photographe Wajdi Triki

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a déploré, ce jeudi 20 juin 2024, le décès du journaliste photographe Wajdi Triki.

Diplômé de l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Nabeul, Wajdi Triki a travaillé avec plusieurs institutions médiatiques avant de rejoindre le service de l’information et de la communication de la présidence du gouvernement.

Wajdi Triki, humble altruiste et intègre, toujours aimable et souriant, était connu pour son professionnalisme et son amour inconditionnel pour la photographie… En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches, collègues de notre collègue.

Wajdi Triki sera accompagné à sa dernière demeure demain vendredi 21 juin 2024 au cimetière Sidi Achour à Nabeul.

Y. N.