Après trois jours de canicule, baisse des températures sur la Tunisie

Après trois jours de canicule, une nette baisse des températures a été observée dans la soirée du jeudi 20 juin 2024, et l’Institut national de la météorologie (INM) annonce une poursuite de la baisse ce vendredi 21 juin dans toutes les régions de Tunisie. (Illustration : Source d’eau à l’oasis de Chebika, Tozeur).

Les températures maximales varieront aujourd’hui entre 26 et 33 degrés dans les régions côtières et entre 34 et 39 dans le reste des régions, à l’exception du sud-ouest où elles resteront relativement élevées, et atteindront 42 degrés avec des accès de sirocco localement, indique l’INM, ajoutant que les nuages seront rares dans la plupart des régions.