Cité Ettadhamen : Un délinquant arrêté avec de l’argent de source inconnue

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation, à la Cité Ettadhamen, d’un individu faisant l’objet de plusieurs mandats de recherche.

L’opération a été menée ce samedi 22 juin 2024 par différentes brigades de la GN, qui ont effectué, en coordination avec le Parquet de l’Ariana, une descente au domicile du suspect.

Ce dernier a été arrêté et les agents ont saisi plusieurs téléphones portables, une arme blanche et de l’argent de source inconnue, précise la DGGN, en affirmant que le ministère public a ordonné la mise en détention du délinquant connu des services de police et recherché pour différents délits.

Y. N.