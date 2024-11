Ariana : Cocaïne, cannabis et trafic de devises à la Cité Ghazela

Un dealer a été arrêté à la Cité Ghazela au gouvernorat de l’Ariana, où la police a saisi de la cocaïne, du cannabis et de l’argent en dinars et en devises étrangères, d’une valeur de plus de 100.000 dinars tunisiens.

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 novembre 2024, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué qu’une enquête a été ouverte par la sous-direction de lutte contre le trafic de drogue d’El-Gorjani, et ce, sur la base d’informations et d’investigations.

Un dealer a ainsi été localisé et arrêté et une descente a été effectuée à son domicile à la Cité Ghazela, où la police a pu saisir 102.850 dinars tunisiens, de l’argent en devises étrangères, 17 capsules de cocaïne, 26 plaquettes de cannabis ainsi qu’une moto et deux véhicules, ajoute la DGSN.

Le Parquet a ordonné sa mise en détention alors que l’enquête se poursuit.

