Hajj 2024 : Le bilan s’alourdit; 53 pèlerins tunisiens morts à La Mecque !

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce samedi 22 juin 2024 que le nombre de pèlerins tunisiens décédés à La Mecque a atteint 53 personnes !

Dans le communiqué du MAE relayé par l’agence Tap, on affirme également que le consulat de Tunisie à Djeddah, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Riyad et les délégations tunisiennes officielles, assure le suivi de l’état des tunisiens admis dans les hôpitaux saoudiens et que les recherches des disparus se poursuivent.

Le ministère a par ailleurs indiqué que de nombreuses mesures ont été prises dans ce sens en coordination avec les hôpitaux, tout en soulignant que les services concernés se chargent de la prise en charge des Tunisiens se trouvant encore sur les lieux saint ainsi que des formalités administratives pour le rapatriement des défunts.

Y. N.