Théâtre national tunisien : La comédie musicale « The Aladdin Book » au 4ème Art

Le 4ème Art à Tunis accueille, dimanche 30 juin 2024, la comédie musicale « The Aladdin Book », réalisé par Mohamed Mokhtar Louzie, produite par le Théâtre national tunisien.

« The Aladdin Book » :

C’est l’histoire d’un enfant rebelle manipulé par un personnage mystérieux qui évolue entre obstacles et possibilités de les surmonter entre fermeté et transgression de la réalité. Mais l’enfant Aladdin finit par tracer son propre chemin en entreprenant un voyage semé d’embûches (magie noire, magie blanche – le génie de la lampe magique).

C’est un voyage où la magie s’entremêle avec l’anodin et la discorde avec la Résilience… Ce sont les axes inhérents au mythe d’Aladdin qui permettent de le réinventer dans des cadres spatio-temporels divers tout en préservant le merveilleux dans toutes ses dimensions.

Le changement des temps est en marche et les acteurs en question en sont les premiers concernés : Aladdin, la Princesse, la mère, le Sultan, le vizir et son fils

Les conflits et les événements provoquent des perturbations dans ce qui est convenu et établi… C’est ainsi que la magie intervient au service de l’étrange et du merveilleux

Communiqué