Le Théâtre national tunisien fête ses 40 ans

A l’occasion de la célébration du 40e anniversaire de sa création, le Théâtre national tunisien (TNT), annonce la prochaine tenue de la première édition du Festival national du théâtre tunisien – Saisons de la création.

Ce festival, prévu pour le mois de novembre prochain, sera exclusivement consacré aux productions tunisiennes. Il est né d’une volonté de ressusciter l’ancienne Semaine du théâtre tunisien.

A cette occasion une cérémonie de signature d’un partenariat a eu lieu mercredi 20 septembre 2023 au Palais du théâtre El-Halfaouine, siège du TNT, entre le TNT et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed soutenue par ses bailleurs : la société agricole El-Hadayek et la société Microcred SA.

Dans ce cadre est lancé une compétition pour la remise des Prix de la Création théâtrale tunisienne, avec la contribution de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed dans l’objectif de promouvoir la culture d’une manière générale et la production théâtrale tunisienne en particulier.

Ces prix visent à mettre en exergue la contribution des artistes tunisiens aux avancées de l’art du théâtre, reconnaître l’excellence de leur travail et leur esprit d’innovation en faveur de l’ancrage de la production théâtrale, par un accroissement de l’intérêt du public pour la création théâtrale et à favoriser l’échange entre les créateurs, les critiques de théâtre et le public.

Six prix de 10.000 dinars chacun seront décernées pour la meilleure mise en scène (10.000 DT), le meilleur texte dramatique, la meilleure scénographie, la meilleure interprétation féminine, de la meilleure interprétation masculine. Et un Grand Prix d’une valeur de 30.000 DT pour de la meilleure création théâtrale.