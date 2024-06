Tunis accueille la 24e session du Festival de la radio et de la télévision arabes

Le 24e Festival de la radio et de la télévision arabes, organisé par l’Arab States Broadcasting Union (Asbu) se tiendra à Tunis du 26 au 29 juin 2024 et verra la participation de 20 pays arabes qui présenteront leurs meilleures productions radiophoniques et télévisuelles.

L’événement promet d’être une démonstration vivante de créativité en prévoyant, entre autres, une exposition des technologies de la communication audiovisuelle composée de 98 pavillons avec la contribution de 90 exposants, qui présenteront leurs dernières innovations dans ce domaine.

Le marché des programmes de radio et de télévision sera une vitrine des productions des membres de l’Asbu dans diverses formes de créativité médiatique, culturel et artistique.

Le festival distinguera et honorera également des personnalités éminentes du paysage médiatique arabe. Le comité du festival a reçu 289 œuvres nominées pour des prix dans des concours officiels et parallèles, ont expliqué les organisateurs.

Il y a 142 œuvres en compétition dans les compétitions radiophoniques, soit le plus grand nombre depuis le début du festival, dont 125 en compétition principale et 17 en compétition parallèle.