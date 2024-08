Donia Chaouch : «Et l’oiseau d’or creva le miroir du songe»

En prenant une retraite bien méritée, Donia Chaouch, la voix emblématique de Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI), clôture un chapitre éblouissant de la radio tunisienne. Et laisse un legs qui sera jalousement préservé par ses jeunes collègues qu’elle a longtemps formés et accompagnés.

Tarek Kaouache *

Jeudi 1er août 2024, la célèbre animatrice de RTCI, Donia Chaouch, a annoncé son départ de la radio, marquant la fin d’une carrière exceptionnelle de plus de quarante ans de bons et loyaux services. Dans un message profondément émouvant publié sur sa page Facebook, elle a fait le bilan de son parcours remarquable.

«Le moment tant redouté par certains, tant attendu par d’autres, est enfin arrivé : le clap de fin», écrit-elle avec une mélancolie palpable. Dans cette publication, Donia se remémore ses débuts, il y a plus de quarante ans, lorsqu’elle n’avait pas encore 16 ans et lisait ses poèmes à la radio pour la première fois.

Par plaisir, pas pour travailler…

Le destin a voulu que la radio ne soit pas simplement un passage, mais une véritable vocation. À 17 ans, elle est devenue la plus jeune productrice de la station, et à 18 ans, sous l’égide de sa marraine Faiza Ghachem, elle se lance dans l’animation en direct. Elle se souvient avec humour que l’administration lui avait proposé un poste permanent, mais elle, alors étudiante insouciante, répondait en riant : «Mais non, je viens ici par plaisir, pas pour travailler !»

Des débuts en poésie aux chroniques politiques post-révolution, en passant par les jeux radiophoniques, les débats de société, et les concerts en direct, Donia Chaouch a traversé les âges et les styles avec une grâce inégalée. Son micro a capté des voix et des récits divers, des festivals de Carthage à la couverture des mondovisions. Elle se souvient avec tendresse : «RTCI a toujours été comme une seconde famille». Depuis que les éclats de rire et les voix ensoleillées de beaucoup de ses collègues se sont éteints, elle se sent seule dans ces couloirs.

Donia Chaouch adulée par ses collègues.

Les cadres, employés et journalistes de la RTCI se sont réunis avant-hier, mercredi 7 août 2024, pour le pot de départ de leur grande animatrice et aînée qui vient de partir à la retraite après 40 ans d’une carrière qui aura marqué toute une génération d’auditeurs et d’auditrices. Cette célébration a été l’occasion pour ses collègues de lui rendre hommage et de marquer la fin d’une ère radiophonique marquée par son talent et son dévouement.

Au cours de cette cérémonie, Donia a exprimé sa gratitude envers la nouvelle génération qu’elle a formée et accompagnée avec dévouement. «Certains ont quitté la radio, déçus peut-être par la simplicité du service public, mais d’autres, passionnés, continuent de porter le flambeau malgré les défis.»

Informer et sensibiliser avec respect et intégrité

Ses remerciements sont allés aux auditeurs, véritables compagnons de route, dont le soutien a été un pilier tout au long de sa carrière. À travers ses émissions, elle a toujours essayé, sans prétention, d’informer et de sensibiliser, avec respect et intégrité.

Donia Chaouch conclut avec une gratitude profonde envers ses proches. Cette carrière si riche n’aurait jamais pu se réaliser sans le soutien constant de ses parents et de son cher et regretté mari, Nejib Belhedi, musicien et producteur, qui l’a toujours encouragée à se surpasser.

Avec le dynamisme dont elle a toujours fait preuve, il est certain que Donia trouvera encore des moyens de nous épater. Toute une génération a été bercée par sa voix si tendre et chaleureuse, ainsi que par ses émissions toujours innovantes et captivantes. Son départ laisse un vide, mais son héritage rayonne, un témoignage vibrant de dévouement et de passion radiophonique.