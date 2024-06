Ahlem Douzi lauréate du Prix Trailblazer décorée par le président de la République

En marge de la cérémonie de la célébration du 68ème anniversaire de la création de l’armée national ce lundi 24 juin 2024, le président de la République, Kaïs Saïed a décoré la commandante Ahlem Douzi lauréate du Prix Trailblazer (Prix des Nations Unies pour les femmes expertes en question judiciaire et pénitentiaire).

Kaïs Saïed a décoré la commandante Ahlem Douzi de l’insigne de troisième classe de l’Ordre national lors d’une cérémonie organisée ce jour au palais de Carthage.

Ahlem Douzi servant en tant qu’officière de justice avec la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) avait exprimé sa joie et sa gratitude après remporté le Prix des Nations Unies pour les femmes expertes en question judiciaire et pénitentiaire en commentant :« Travailler en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes présente certainement des défis. Cependant, j’y vois l’occasion de briser les barrières entre les genres et d’ouvrir la voie à d’autres femmes…».

Y. N.