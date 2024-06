La FAO appuie la Tunisie dans sa lutte contre la cochenille de cactus  

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en (FAO) Tunisie a répondu favorablement à une requête du ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche sollicitant son assistance technique pour lutter contre la cochenille de cactus en Tunisie.

Instaurant un cadre de coopération au sein duquel la FAO facilite les échanges entre pays et le partage les bonnes pratiques et le savoir-faire, les bureaux de la FAO en Tunisie et au Maroc ont facilité la collaboration entre la Direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles (DGSVCIA) en Tunisie et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du Maroc. Dans ce cadre, une livraison d’une population de 100 coccinelles, Hyperaspis trifurcata, prédatrices de la cochenille de cactus est arrivée en Tunisie le 22 juin 2024.

Introduire ces coccinelles permettra la lutte biologique de cet ennemi redoutable, clé pour sauver le patrimoine de cactus en Tunisie.

En effet, le patrimoine national en cactus classe la Tunisie comme le 2e producteur mondial après le Mexique avec 550 000 tonnes de fruits (figues de barbarie) par an et la classe 4e en termes de volume d’exportation.

Pour lutter contre la cochenille de cactus, la FAO a mobilisé un projet et un budget de 500 000 dollars US d’urgence pour lutter contre la cochenille de cactus en Tunisie.

La FAO appui sa mise en œuvre avec pour objectif principal, circonscrire ce ravageur dans les zones infestées, avec application des mesures de lutte mécanique, l’identification des variétés tolérantes ainsi que la lutte biologique.

D’après communiqué.