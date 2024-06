Tunisie : des investissements extérieurs en hausse de 7,5% en 2023

Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers la Tunisie ont augmenté de 7,5% à 768 millions de dollars en 2023, contre 714 millions de dollars en 2022, indique le dernier Rapport sur l’investissement dans le monde publié le 20 juin 2024 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Cette hausse reste cependant en-deçà des besoins du pays en matière d’investissement pour relancer son économie et créer des emplois à ses 15 à 16% de sans emploi. Elle est également à relativiser, car elle vient après des années de vaches maigres en raison de la crise induite par la pandémie de Covid-19.

Les flux d’IDE vers l’Afrique ont chuté de 3% pour atteindre 53 milliards de dollars en 2023, selon le même rapport. Et les deux plus grands bénéficiaires de ces investissements sont l’Égypte et l’Afrique du Sud.

En 2023, la valeur estimée des accords de financement de projets internationaux dans les pays africains a diminué de 50% pour atteindre 64 milliards de dollars, faisant suite à une baisse de 20% en 2022.

Cependant, le continent a attiré une part croissante de nouveaux mégaprojets mondiaux, dont six évalués à plus de 5 milliards de dollars. En tête de liste se trouvait un projet d’hydrogène vert en Mauritanie, l’un des pays les moins avancés d’Afrique du Nord-Ouest. Ce projet devrait générer 34 milliards de dollars d’investissements, soit un montant plusieurs fois supérieur au PIB du pays.

L’Afrique a également reçu plus de 10 milliards de dollars de financement de projets pour la production d’électricité éolienne et solaire, les plus grands projets étant situés en Égypte, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.

Les chaînes de valeur des véhicules électriques ont également suscité des investissements étrangers. Les accords les plus importants annoncés comprenaient celui visant à établir une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques de 6,4 milliards de dollars au Maroc.

Les principales économies investissant sur le continent, en termes de stock d’IDE, sont les Pays-Bas, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

I. B. (avec Tap).