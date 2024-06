L’Italie cherche à promouvoir les bio-territoires en Tunisie

Sensibiliser les communautés et représentants locaux et nationaux à la notion de bio-territoires (bio-districts) et encourager le partage d’expériences entre les 5 bio-territoires pilotes en Tunisie, à Haouaria, Hazoua, Kesra, Majel Belabbes et Sejnane.

C’est l’objectif de la journée de promotion du bio-territoire pilote de la délégation Haouaria, sur la presqu’île du Cap Bon, organisée à l’occasion de la Fête de l’Epervier, le 24 juin 2024, avec la participation du chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et Pêche, Abderraouf Ajimi, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, le directeur adjoint de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics) à Tunis, Annamaria Meligrana, et Salvatore Basile, secrétaire général du Bio-district du Cilento, le premier Bio-district qui sera soumis au système de suivi développé par une équipe multidisciplinaire composée d’universitaires, d’experts et de chercheurs de l’Université Alma Mater de Bologne.

Un bio-district est une zone géographique où agriculteurs, citoyens, opérateurs touristiques, associations et services administratifs publics établissent un accord pour la gestion durable des ressources locales, à partir du modèle biologique de production et de consommation (filières courtes, groupements d’achat, cantines publiques bio).

«Le soutien à l’agriculture biologique est un élément fondamental du partenariat entre l’Italie et la Tunisie», écrit l’ambassade d’Italie à Tunis sur X.

Le projet «Actions préliminaires à l’implantation de bio-territoires en Tunisie» a pour objectif la promotion d’initiatives de développement local pour soutenir les activités productives, entrepreneuriales et innovantes, dans le but de contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises et de valoriser les ressources génétiques et naturelles et le savoir-faire local.

Les cinq bio-territoires choisis sont les premiers du continent africain, avec une approche qui représente un saut qualitatif dans la gouvernance des politiques et stratégies de développement rural.

L’initiative est financée par la coopération italienne et mise en œuvre par le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam) de Bari et par la direction générale de l’agriculture biologique au ministère de l’Agriculture à Tunis.

I. B.