Pour une intensification des engagements de la BM en Tunisie

La Banque Mondiale (BM) s’engage à intensifier le partenariat avec la Tunisie et à continuer d’apporter le soutien nécessaire à notre pays pour la période 2025/26, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’énergie, de la protection sociale et de l’eau.

C’est ce qu’a déclaré le vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, actuellement en visite en Tunisie, lors de sa rencontre avec la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebai, ajoutant que sa visite avait pour but d’en apprendre davantage sur les priorités et les projets de développement du pays, indique un communiqué du ministère publié mardi 25 juin 2024.

Le gouvernement cherche à restructurer les entreprises publiques, a déclaré, de son côté, Mme Ouerghi Sebai, formant l’espoir de voir la BM soutenir les efforts de la Tunisie en lui offrant un soutien logistique.

La BM finance actuellement 16 projets en Tunisie pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars (10,2 milliards de dinars). Ces projets visent à relever les défis prioritaires du développement, à réduire la pauvreté, à promouvoir l’inclusion sociale et à atténuer l’impact du changement climatique sur l’économie du pays.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur pays de la BM pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel, et du représentant résident en Tunisie, Alexandre Arrobbio.